Полицейские задержали подозреваемого в краже 4,7 млн рублей инкассатора

"Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража")", — сказал он.

О пропаже денег из инкассаторской машины в полицию сообщил начальник службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Как выяснили полицейские, инкассаторский автомобиль, в котором находились два сотрудника инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Один из сотрудников отлучился за кофе, а когда вернулся, обнаружил пропажу 4,7 млн рублей и своего напарника.