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В Якутии у двух человек изъяли более килограмма золота
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В Якутии полиция изъяла у двух человек более килограмма золота 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Якутские полицейские обнаружили в автомобиле 1,5 килограмма золота и 16 килограммов золотосодержащего концентрата, которые незаконно вывезли с территории артели в Якутии двое подозреваемых из Красноярского края, сообщает пресс-служба МВД по республике Саха (Якутия).
"В Якутии на федеральной автодороге "Лена" сотрудниками ГИБДД была остановлена автомашина под управлением 33-летнего жителя Красноярского края. В машине обнаружены слиток, россыпь и концентрат желтого цвета, упакованные в четыре брезентовые рукавицы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все изъятые вещества направлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что слиток в виде хоккейной шайбы и россыпь общим весом свыше 1,5 килограмма являются золотом не ниже 800 пробы стоимостью около трех миллионов рублей. Также установлено, что концентрат весом более 16 килограмм является золотосодержащим.
"Сотрудниками УЭБиПК ОМВД России по Нерюнгринскому району установлено, что 33-летний и 27-летний жители Красноярского края незаконно вывезли драгоценный металл природного золота с участка артели старателей в Оймяконском районе республики для продажи в Красноярске. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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