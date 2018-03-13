В Якутии у двух человек изъяли более килограмма золота

"Сотрудниками УЭБиПК ОМВД России по Нерюнгринскому району установлено, что 33-летний и 27-летний жители Красноярского края незаконно вывезли драгоценный металл природного золота с участка артели старателей в Оймяконском районе республики для продажи в Красноярске. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все изъятые вещества направлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что слиток в виде хоккейной шайбы и россыпь общим весом свыше 1,5 килограмма являются золотом не ниже 800 пробы стоимостью около трех миллионов рублей. Также установлено, что концентрат весом более 16 килограмм является золотосодержащим.