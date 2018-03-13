В Петербурге женщину задержали за убийство новорожденного

В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения.

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