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Житель Омска избил мать и попытался спрятать в мусоропроводе
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Житель Омска избил мать и попытался спрятать тело в мусоропроводе 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Омска, которого подозревают в жестоком избиении собственной матери, тело которой он пытался спрятать в мусоропроводе, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, инцидент произошел 8 марта в квартире дома, расположенного на улице Заозерная в Омске.
"Сорокатрехлетний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал жестоко избивать свою мать, догнал пытавшуюся спастись пенсионерку на лестничной площадке, где нанес множество ударов по голове, а когда женщина потеряла сознание, предполагая, что мать скончалась, с целью сокрытия следов преступления пытался спрятать ее в мусоропроводе, однако женщина застряла, после чего подозреваемый ушел спать в свою квартиру", — отметили в управлении.
Пенсионерку обнаружили соседи и вызвали скорую помощь, однако жизнь женщине не удалось спасти, она скончалась в больнице, добавили в СК.
"В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По факту смерти 67-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей", уточнили в ведомстве.
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