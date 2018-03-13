Житель Омска избил мать и попытался спрятать в мусоропроводе

По версии следствия, инцидент произошел 8 марта в квартире дома, расположенного на улице Заозерная в Омске.

"В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Пенсионерку обнаружили соседи и вызвали скорую помощь, однако жизнь женщине не удалось спасти, она скончалась в больнице, добавили в СК.