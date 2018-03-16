В Архангельске задержали молодого человека, который осквернил храм

Архангельске задержали молодого человека, который исписал оскверняющими надписями стены Свято-Никольского храма в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили важные вещественные доказательства. Благодаря им удалось установить личность молодого человека, который может быть причастен в совершении акта вандализма. 19-летний житель Ломоносовского округа областного центра был задержан, у него изъяли несколько баллонов с краской, которые, предположительно, использовались при совершении противоправных действий.

Уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм». Проводится расследование.