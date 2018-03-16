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В Архангельске задержали молодого человека, который осквернил храм
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В Архангельске задержали молодого человека, который осквернил храм 

АиФ Архангельск 16 марта 2018
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске задержали молодого человека, который исписал оскверняющими надписями стены Свято-Никольского храма в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили важные вещественные доказательства. Благодаря им удалось установить личность молодого человека, который может быть причастен в совершении акта вандализма. 19-летний житель Ломоносовского округа областного центра был задержан, у него изъяли несколько баллонов с краской, которые, предположительно, использовались при совершении противоправных действий.
Уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм». Проводится расследование.
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