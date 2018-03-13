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Кубанский девелопер обманул дольщиков на 45 миллионов рублей
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Кубанский девелопер обманул дольщиков на 45 миллионов рублей 

360tv.ru 13 марта 2018
Фото: Кубанские Новости
В Краснодарском крае закончилось расследование в отношении руководителя кубанской строительной фирмы, который обманул граждан на сумму более чем 45 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс‐служба местного отделения МВД.
По данным следователей, предприимчивый девелопер убедил граждан вложить деньги в долевое строительство жилья, которое так и не было построено.
Мошенник действовал на территории двух районов Краснодарского края — сначала в Темерюкском районе, потом в Славянске. В Темерюкском районе ему удалось обмануть 17 человек. Получив от них 27 миллионов рублей, он отправился в Славянск, где нажил на доверчивых гражданах еще 17 миллионов.
Расследование дела завершено, в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Уголовное дело с обвинительным делом уже направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит предпринимателю за мошенничество, — до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что бывшего начальника Московского уголовного розыска арестовали на два месяца по обвинению в коррупции. Бывшему начальнику МУРа инкриминируют преступления, предусмотренные частью четвертой статьи 291.1. Речь идет о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
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