Мошенник похитил 100 тыс. руб у москвича, представившись директором фирмы по установке окон

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево задержали 33-летнего жителя Московской области по подозрению в мошенничестве, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел полиции поступило заявление от 29-летнего москвича. Мужчина сообщил, что к нему домой пришел неизвестный и, представившись директором компании по установке пластиковых окон, предложил заменить старые окна на новые по выгодной цене.

«Потерпевший передал денежные средства в счет оплаты выбранных окон. Однако в назначенный срок услуга не была выполнена, а мужчина перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник не являлся директором указанной компании и не имел возможности заменить окна.

По данному факту возбудили уголовное дело и поместили мужчину под подписку о невыезде.