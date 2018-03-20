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Мошенник похитил 100 тыс. руб у москвича, представившись директором фирмы по установке окон
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Мошенник похитил 100 тыс. руб у москвича, представившись директором фирмы по установке окон 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево задержали 33-летнего жителя Московской области по подозрению в мошенничестве, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
В отдел полиции поступило заявление от 29-летнего москвича. Мужчина сообщил, что к нему домой пришел неизвестный и, представившись директором компании по установке пластиковых окон, предложил заменить старые окна на новые по выгодной цене.
«Потерпевший передал денежные средства в счет оплаты выбранных окон. Однако в назначенный срок услуга не была выполнена, а мужчина перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник не являлся директором указанной компании и не имел возможности заменить окна.
По данному факту возбудили уголовное дело и поместили мужчину под подписку о невыезде.
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 Ещё 8 источников 
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