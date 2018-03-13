Второму напавшему на школу в Перми продлили арест

Суд продлил арест второму подозреваемому в нападении на пермскую школу

"Сначала суд продлил меру пресечения для одного из подростков. Сейчас принято решение об увеличении срока ареста второго подозреваемого. Оба срока продлены на два месяца до 14 мая", — сообщили в районном суде. Во вторник утром суд Мотовилихинского района Перми удовлетворил ходатайство СК РФ о продлении срока ареста на два месяца для одного из напавших на пермскую школу подростков. Двое подозреваемых были задержаны в январе после драки с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего 15 человек. Все они были госпитализированы, и на сегодняшний день уже выписаны из медицинских учреждений. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО.

"В данный момент экспертизы продолжаются. Они назначены каждому подозреваемому. На их проведение требуется не менее месяца", — добавил собеседник агентства. По мнению старшего помощника прокурора Мотовилихинского района Алексея Пономарева, увеличение сроков следствия по делу объясняется его сложностью и необходимостью проведения большого количества экспертиз, в том числе судебно-психиатрических.

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