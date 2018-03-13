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Второму напавшему на школу в Перми продлили арест
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Суд продлил арест второму подозреваемому в нападении на пермскую школу 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Игорь Катаев
Оба подозреваемых в нападении на пермскую школу останутся в СИЗО еще на два месяца, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде города Перми.
Во вторник утром суд Мотовилихинского района Перми удовлетворил ходатайство СК РФ о продлении срока ареста на два месяца для одного из напавших на пермскую школу подростков. Двое подозреваемых были задержаны в январе после драки с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего 15 человек. Все они были госпитализированы, и на сегодняшний день уже выписаны из медицинских учреждений. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО.
"Сначала суд продлил меру пресечения для одного из подростков. Сейчас принято решение об увеличении срока ареста второго подозреваемого. Оба срока продлены на два месяца до 14 мая", — сообщили в районном суде.
По мнению старшего помощника прокурора Мотовилихинского района Алексея Пономарева, увеличение сроков следствия по делу объясняется его сложностью и необходимостью проведения большого количества экспертиз, в том числе судебно-психиатрических.
"В данный момент экспертизы продолжаются. Они назначены каждому подозреваемому. На их проведение требуется не менее месяца", — добавил собеседник агентства.
Пьяным его не видел — сосед о подростке, устроившем резню в пермской школе
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