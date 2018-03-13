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В Мексике задержали причастного к пропаже студентов
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В Мексике задержали причастного к пропаже студентов 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © AP Photo / Gustavo Aguado
Мексиканские власти задержали еще одного причастного к исчезновению десятков студентов в сентябре 2014 года, сообщил в понедельник глава МВД страны Альфонсо Наваррете.
Студенты пропали в городе Игуала. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся предположительно были убиты, а их тела сожжены. В связи с этим в ходе долгого расследования были арестованы более ста человек, в том числе бывший мэр Игуалы и многочисленные полицейские чины.
"Я поздравляю сотрудников подразделения по расследованиям федеральной полиции с задержанием Эрика Уриеля "N", предположительно связанного с исчезновением 43 учащихся из Айотсинапы, который был пойман в рамках исполнения судебного ордера", — написал Наваррете в своем микроблоге в Twitter.
Задержанный преступник по прозвищу "Лягушка" имел отношение к преступной группировке "Единые воины", которую власти считают виновной в убийстве студентов.
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