Серийный насильник требует компенсации

Мордастый, на выход!

«Лента.ру» продолжает следить за историями чудесных освобождений, когда особо опасные преступники, приговоренные к большим и даже пожизненным срокам, неожиданно выходили на свободу. В начале февраля мы рассказывали об убийце-расчленителе Анваре Масалимове . Осужденный к пожизненному заключению в колонии «Полярная сова» — одной из самых суровых в России — он сумел выйти на свободу и вернулся в Москву . Теперь российский суд проявил несвойственный ему гуманизм в отношении другого особо опасного преступника: в Нижнем Тагиле решили выпустить на свободу серийного насильника. Жертвами бывшего московского гаишника Артура Косицына стали 27 женщин. Он получил 14 лет тюрьмы — но, отсидев чуть более половины срока, получил шанс выйти на свободу. И не прочь взыскать компенсацию за свои моральные страдания…

Бывший милиционер 40-летний Артур Косицын отбывает срок в исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле, где содержатся осужденные сотрудники правоохранительных органов . Он попал туда в 2011 году после того, как Нагатинский суд Москвы вынес приговор: 14 лет за серию изнасилований, совершенных на протяжении четырех лет, с 2005 по 2009 год. Все семь лет, что Косицын находился в колонии, он не переставал писать жалобы в суды.

И вот по одной из них Тагилстроевский районный суд 5 февраля вынес решение в пользу осужденного. Косицыну заменили неотбытую часть наказания сроком 5 лет и 8 месяцев на исправительные работы сроком на 2 года. В этот период с осужденного будут удерживать 10 процентов зарплаты в пользу государства. Судья решил, что Косицын заслужил смягчение приговора, поскольку за время отсидки получил несколько поощрений. За какие заслуги — неизвестно. Но здесь стоит вспомнить о том, за что именно его посадили. Жезл-заточка

Вечером 10 декабря 2009 года на Бирюлевской улице молодая девушка спешила домой. Она уже заходила в подъезд, когда некто ткнул ее чем-то острым в спину и пригрозил убить. Однако девушке удалось выбить оружие из рук нападавшего и выбежать на улицу. Она позвонила в милицию и оперативники тут же начали поиск, объезжая соседние дворы. В одном из них они приметили похожего по приметам мужчину, который пытался скрыться, но не успел добежать до припаркованного неподалеку черного внедорожника Toyota Land Cruiser. В задержанном девушка опознала того, кто на нее напал.

Стоит отметить, что фоторобот маньяка, орудующего уже четыре года, висел по всему Южному округу столицы. Но только после поимки Косицына выяснилось, что этот портрет не соответствует оригиналу. А когда настоящего маньяка показали в теленовостях, жертвы стали обращаться в полицию. Косицын получил среди потерпевших кличку Мордастый.

«Косицын действовал по одному сценарию — нападал на женщин в подъездах и лифтах. Выследив жертву, преступник тыкал ей в спину чем-нибудь острым, пугал, а потом всячески измывался», — рассказывал следователь по особо важным делам Максим Исаев. В итоге следователи установили 39 эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Гаишник выбирал худощавых девушек в возрасте от 20 до 25 лет.

С 2005 по 2009 год Косицын совершил восемь изнасилований, 5 покушений на изнасилование, 18 эпизодов насильственных действий (в большинстве случаев это оральный секс) и 4 покушения на сексуальное насилие (маньяка спугнули случайные свидетели). Большинство из них произошли во второй половине 2009 года в районах Зябликово, Бирюлево и Орехово-Борисово, которые были хорошо знакомы насильнику. Для устрашения он использовал жезл дорожного инспектора, в который было вмонтировано шило: острие обнажалось несколькими оборотами рукояти.

В ходе расследования выяснилось, что свое первое преступление Артур Косицын совершил в 16 лет. Он напал на гулявшую с ребенком женщину, но довести задуманное до конца у него не получилось. Ему дали небольшой условный срок и поставили на учет в психбольницу. Эксперты выяснили, что Косицына тянуло к насилию, он непременно хотел унизить таким образом женщину. Ему поставили диагноз «смешанное расстройство личности и сексуального предпочтения». Эти психологические проблемы он получил от матери, страдавшей неврозами; к тому же ее беременность Артуром сопровождалась осложнениями.

Позже Косицын несколько раз попадал в психбольницу. Один раз с целью получить «белый билет», освобождающий от службы в армии. Потом в 28 лет у него случилось нервное расстройство. Помимо психоневрологического диспансера, гаишник также стоял на учете у венеролога. Он «одаривал» своих жертв целым «букетом» неприятных болячек. Прозевали

Проблемы с психикой и юношеская судимость, как ни странно, не стали для молодого человека препятствием на пути к службе в милиции. В правоохранительных органах Косицын проработал 10 лет. Сначала он устроился стажером в отдел по борьбе с организованной преступностью и дослужился до оперативника. Но потом ушел работать инспектором ДПС. После задержания следователи стали изучать личное дело милиционера, и в нем не оказалось очень важной информации о Косицыне, касающейся учета в психоневрологическом диспансере, а также об условном сроке за попытку изнасилования. Кто взял в органы такого «ценного» сотрудника без проверки, следствию установить так и не удалось.

Зато был наказан коллега Косицына, поленившийся искать насильника, когда в милицию обратилась пострадавшая девушка. Она стала жертвой маньяка за год до его задержания. Следователь Люблинского района Марат Аттоев отговорил потерпевшую подавать заявление. За эту халтуру суд лишил его права работать в органах в течение трех лет.

«Он покорил меня своей душевной красотой, я купалась в его любви!» — рассказывала влюбленная Анна. В истории Косицына любопытно и то, что он не испытывал недостатка в женском внимании. Помимо изнасилований в подъездах, у мужчины были длительные романтические отношения с привлекательными девушками. Одна невеста родила ему сына. Вторая признавалась журналистам в своей любви к Косицыну.

Она бегала на свидания с арестованным в СИЗО и не верила следователям, говорившим, что ее избранник — сексуальный маньяк. Впрочем, в итоге девушку все-таки отговорили выходить за Косицына замуж.

Третью подругу Косицын возил по курортам, а потом бросил — но даже после такого финала покинутая пыталась вернуть любимого. Между бурными романами гаишник еще успевал навещать девушек с низкой социальной ответственностью — и ни одну из них не обидел, в отличие от своих жертв. Не покладая рук

На протяжении всего следствия Косицын не сознавался в преступлениях — даже выдвинул версию, что следователи накачивали его таблетками, чтобы он сознался. Но в конце концов уже на суде сдался. «В последнем слове подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном», — рассказывала пресс-секретарь Нагатинского суда Ирина Кожбакова.

Впрочем, вполне возможно, что это была попытка Косицына избежать сурового наказания. Когда на прениях прокурор запросил для него 15 лет в колонии общего режима, бывший милиционер начал торговаться. Он предложил судье: дайте меньше, но в колонии строгого режима. В итоге 1 июля 2011 года Косицына приговорили к 14 годам за нападения на 27 женщин. Он был признан виновным по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Из колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов в Нижнем Тагиле Косицын регулярно писал жалобы в суд. Поначалу он судился с администрацией колонии, затем с прокурором, потом с Минфином , но его иски не рассматривали, возвращая адресату. Летом 2017 года бывший гаишник подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но 6 сентября судья отказал ему. Косицын обжаловал это решение, но апелляционная инстанция ему тоже отказала. После такого фиаско он не сдался и подал другое ходатайство — о замене неотбытого срока в виде 5 лет и 8 месяцев на более мягкий вид наказания.

За хорошее поведение Прокуратура и администрация колонии возражали против просьбы осужденного, сообщила «Ленте.ру» представитель надзорного ведомства Марина Канатова . «Судья изучил личное дело Косицына, в нем много поощрений, но есть и взыскания. Нам не важно, за что он получил эти поощрения, понятно, что за выполнение указаний администрации колонии. В материалах говорилось, что он работает и частично возмещает потерпевшим компенсации морального вреда, который с него взыскал суд», — рассказала она.

«Сейчас мы будем уже в областном суде биться», — прокомментировала Марина Канатова. 5 февраля Тагилстроевский суд удовлетворил ходатайство Косицына и заменил пребывание в колонии на исправительные работы сроком на два года с удержанием в доход государства 10 процентов от его заработка. В своем решении суд сослался на то, что осужденный отбыл половину из 14-летнего срока и имеет поощрения от администрации колонии. Прокуратура обжаловала это решение.

«Это нечто. Такое впервые на моем веку, у меня подобных историй еще не было, тем более по такому виду преступлений. У нас это практикуется, но лишь за незначительные экономические преступления», — сказала она. Дело уже направили из Тагилстроевского в Свердловский областной суд в Екатеринбурге . Раньше суды не выносили подобных решений, рассказала председатель Общественного совета при управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Елена Зеленова

По словам источника радиостанции «Говорит Москва» во ФСИН, замена неотбытого срока на исправительные работы выглядит следующим образом: осужденный возвращается к месту прописки, встает на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. Ее сотрудники запрашивают в муниципалитете перечень должностей, из которого выбирается работа, соответствующая квалификации человека, количеству часов и размеру денежного взыскания.

«Сотрудники в погонах нанесли ему вред, что даже голова у него болела», — рассказал собеседник редакции о жалобе Косицына. Также ждут Косицына в Нагатинском суде Москвы, где ему вынесли приговор. Он направил туда жалобу к Минфину и требует выплатить ему компенсацию морального вреда. Бывший гаишник считает, что на стадии следствия его необоснованно обвинили по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»), пояснили «Ленте.ру» в суде.

Рассмотрение по этому делу назначено на 14 марта. Тогда же станет известно, в какую сумму маньяк оценил свои душевные страдания.