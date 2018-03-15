ФСБ: задержанные в Калужской области сторонники ИГ признались в подготовке терактов 

Задержанные 14 марта в Калужской области четверо членов «спящей ячейки» запрещенной террористической организации ИГ признались в подготовке терактов, сообщили «Интерфаксу» в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Задержанные конвоированы в г. Тюмень для проведения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 205.5 УК России», — говорится в сообщении ЦОС.
Четверо участников так называемой «спящей ячейки» исламистов — жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — были задержаны 14 марта.
Ячейку возглавлял эмиссар международной террористической организации, прошедший боевую подготовку на территории Сирии в составе организации «Исламское государство».
По данным ЦОС, лидер ячейки прибыл в РФ из зоны конфликта для организации террористической деятельности.