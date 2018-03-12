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Генпрокуратура Литвы подозревает троих граждан страны в шпионаже в пользу России
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Генпрокуратура Литвы подозревает троих граждан страны в шпионаже в пользу России 

Парламентская газета 12 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Участковый суд Вильнюса продлил на три месяца срок задержания трёх граждан Литвы, которых подозревают в шпионаже в пользу России, сообщил агентству BNS прокурор Генпрокуратуры Редас Савицкас.
Граждан, фамилии которых не называются, подозревают в предоставлении информации о стратегических и военных объектах, включая связанные с ВМФ.
«Несмотря на то что предоставленная информация не была засекреченной, а у задержанных лиц не было необходимости иметь разрешения с работой с секретной информацией, это не отрицает опасности самой шпионской деятельности и угрозы госбезопасности», — сказал журналистам глава военной разведки полковник Ремигиюс Балтренас.
Сообщается, что задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
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