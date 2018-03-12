Генпрокуратура Литвы подозревает троих граждан страны в шпионаже в пользу России

Участковый суд Вильнюса продлил на три месяца срок задержания трёх граждан Литвы , которых подозревают в шпионаже в пользу России , сообщил агентству BNS прокурор Генпрокуратуры Редас Савицкас.

Граждан, фамилии которых не называются, подозревают в предоставлении информации о стратегических и военных объектах, включая связанные с ВМФ.

«Несмотря на то что предоставленная информация не была засекреченной, а у задержанных лиц не было необходимости иметь разрешения с работой с секретной информацией, это не отрицает опасности самой шпионской деятельности и угрозы госбезопасности», — сказал журналистам глава военной разведки полковник Ремигиюс Балтренас.

Сообщается, что задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.