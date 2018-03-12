Жертвами кировского педофила стали умственно отсталые сироты

Воспитанники школы-интерната в Кировской области , которые стали жертвой местного педофила, были умственно отсталыми и зачастую не понимали, что с ними делают. Об этом сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин.

Омбудсмен уверен, что подозреваемый в изнасиловании детей местный житель пользовался тем, что у ребят были особенности развития. «Это не сотрудник учреждения, и происходило все за пределами школы, когда ребята выходили за ее территорию. Злоумышленник спаивал детей или просто покупал их внимание за деньги», — уточнил он.

По словам Шабардина, после общения с мужчиной воспитанники начинали странно себя вести, и воспитатели это заметили. Следователи установили семь эпизодов насилия над ними в период с 2008-го по 2017 год. Некоторые из жертв уже повзрослели и покинули интернат.

Ранее стало известно о возбуждении дела против 41-летнего мужчины, который, по данным следствия, изнасиловал пятерых воспитанников интерната, заманив их к себе домой сигаретами и алкоголем. В нарушении какой именно статьи УК его подозревали, не уточнялось.