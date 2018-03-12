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В Кыргызстане задержан террорист, планировавший теракт в стране
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В Кыргызстане задержан террорист, планировавший теракт в стране 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Бишкек, 12 марта /Синьхуа/ — В Кыргызстане задержан террорист, планировавший теракт в стране, сообщает сегодня пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности республики.
По данным спецслужб, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организации, с целью проникновения на территорию республики для подготовки и совершения террористических акций задержан гражданин Кыргызстана, прошедший специальную подготовку в лагерях международной террористической организации.
Установлено, что задержанный мужчина по заданию главарей бандформирований, планировал совершение теракта в Кыргызстане с использованием самодельного взрывного устройства. —0—
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