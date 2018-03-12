Ещё
Чиновника заподозрили в двойном изнасиловании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградского чиновника заподозрили в двойном изнасиловании на корпоративе 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: УФССП России по Калининградской области
Калининградские следователи проверяют информацию об двойном изнасиловании на корпоративе региональных приставов по случаю 8 марта. В преступлении подозревают 51-летнего замначальника областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Сергея Симоненко, сообщает сайт 47news.ru.
По информации издания, вечером 7 марта две подчиненные Симоненко написали на него заявления о сексуальном насилии. В пресс-службе регионального Следственного комитета порталу не стали комментировать инцидент «в интересах следствия». В калининградском УФССП сообщили о проведении внутренней проверки.
Сам Симоненко назвал информацию об изнасилованиях оговором со стороны сотрудниц, которых он якобы собирался уволить за профнепригодность. Он отметил, что продолжает ходить на работу, а не сидит в камере, и это, по его мнению, «показательно».
Ранее издание Klops.ru со ссылкой на источник в ведомстве писало, что накануне 8 марта в здании управления проходил корпоратив, во время которого одна из работниц позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании коллегой. Прибывшие на место оперативники застали мужчину в тот момент, когда он насиловал другую свою подчиненную. В пресс-службе калининградского УФССП ответили, что никакого корпоратива у них не было.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури31
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе221
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию190
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской200
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение