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Грабителя в Кемерово нашли по следу из капель крови
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В Кемеровской области подозреваемого нашли по следу из капель крови 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кемеровские полицейские установили подозреваемого в избиении мужчины по следам из капель крови, которые остались на полу нескольких этажей общежития, сообщает в среду региональный главк МВД.
По данным ведомства, соседи обнаружили избитого мужчину на лестничной площадке в одном из общежитий. Медики диагностировали у него переломы нижней челюсти и одного ребра.
"Подозреваемого полицейские установили по следам крови, оставленным на полу. Они привели стражей порядка к одной из комнат общежития. Хозяин жилища сначала отрицал свою причастность к преступлению, но обнаруженные улики говорили об обратном. Полицейские задержали 35-летнего ранее судимого кемеровчанина", — говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что накануне вечером хозяин комнаты, его супруга и приятель распивали спиртное. Во время застолья гость стал ухаживать за женщиной, что не понравилось ее мужу. После очередного комплимента, который знакомый произнес в адрес женщины, он избил его и выгнал в подъезд. Пройдя несколько этажей, мужчина упал на лестнице, где его и обнаружили соседи.
Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.
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