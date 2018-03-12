Омский суд приговорил двух граждан Казахстана к 16 годам тюрьмы за ввоз 3 кг героина

"Омский областной суд вынес приговор в отношении двух граждан Республики Казахстан, которые были признаны виновными в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере и покушении на их сбыт. Суд согласился с позицией обвинения и назначил [каждому] наказание в виде 16 лет колонии строгого режима", — рассказал Павленко.