На Кубани раскрыли вооруженное нападение на торговый центр

Краснодар . 12 марта — Новая Кубань. По факту случившегося в Выселковском районе инцидента было возбуждено уголовное дело, расследование завершено, материалы переданы в суд.

На скамье окажется 34-летний житель Выселковского района. Ранее он уже судим.

Мужчина ворвался в один из местных торговых центров. Он угрожал женщине-администратору ножом. Она была вынуждена отдать наличку из сейфа. До того, как гражданина задержали, он успел потратить похищенные 9 тысяч рублей.

Мужчине инкриминируют разбой.