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Подозреваемому в убийстве семьи предъявлено обвинение
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Подозреваемому в убийстве семьи в Крыму предъявлено обвинение 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Подозреваемому в убийстве семьи из трёх человек в Феодосии предъявлено обвинение, сообщают «Аргументы Неделi» со ссылкой на пресс-службу крымского управления Следственного комитета. По имеющимся данным, преступление было совершено 23 февраля ради завладения денежных средств потерпевших.
Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что 23 февраля около 05:00 Константин Ларьков, его жена Ирина Ходарева и дочь Арина Ларькова на автомобиле Chevrolet Lanos покинули своё место жительства в посёлке Орджоникидзе. По факту исчезновения семьи завели уголовное дело.
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