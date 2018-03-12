Подозреваемому в убийстве семьи предъявлено обвинение

Подозреваемому в убийстве семьи из трёх человек в Феодосии предъявлено обвинение, сообщают «Аргументы Неделi» со ссылкой на пресс-службу крымского управления Следственного комитета. По имеющимся данным, преступление было совершено 23 февраля ради завладения денежных средств потерпевших.
Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что 23 февраля около 05:00 Константин Ларьков, его жена Ирина Ходарева и дочь Арина Ларькова на автомобиле Chevrolet Lanos покинули своё место жительства в посёлке Орджоникидзе. По факту исчезновения семьи завели уголовное дело.