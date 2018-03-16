Жителя Адыгеи осудили за хищение земельных участков 

Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
«В 2015 году житель Тахтамукайского района на основании поддельных документов администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» получил документы, необходимые для регистрации права собственности на земельный участок, площадью 4,7 га в а. Старобжегокай, стоимостью 4 млн 800 тыс. рублей. На основании полученных им обманным путем документов он оформил право собственности на землю», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Таким же образом он оформил право собственности на второй и третий земельные участки, площадью 5,8 га и 0,8 га в пгт. Яблоновский, стоимостью 5 млн 760 тыс. рублей и 1 млн 210 тыс. рублей соответственно.
Общий ущерб, причиненный преступлениями, превысил 11 млн 700 тыс. рублей.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима.