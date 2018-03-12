Ещё
Российских судей вызвали повестками в Киев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российских судей вызвали повестками в Киев 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: ИноСМИ
КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Главная военная прокуратура Украины заявила, что подозревает председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и еще 18 судей КС в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий в Донбассе и Крыму, судьи вызваны повестками в украинское надзорное ведомство.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в сообщил в понедельник Facebook, что украинские власти подозревают председателя и 18 судей Конституционного суда Российской Федерации якобы в умышленных действиях, «совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия».
"Письменные сообщения о подозрении вместе с напоминаниями о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный суд РФ, получил работник секретариата Сенякова)", — сообщил генпрокурор.
Он отметил, что в случае неявки в Главную военную прокуратуру подозреваемые будут объявлены в розыск, в суд направят ходатайство об их задержании для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик».
После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Бастрыкин взял на контроль дело о суициде подростка в Ростовской области В Нижнем Новгороде бизнесмена арестовали за хищение 200 миллионов рублей Двух мужчин экстрадировали из России за крупное хищение в Казахстане
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля520
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»211
Порошенко предложили заткнуться в ответ120
Джонсон отказался пожимать руку послу России470
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение