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На Кубани мужчина украл с чужой банковской карты 400 тысяч рублей
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На Кубани мужчина украл с чужой банковской карты 400 тысяч рублей 

Новая Кубань 12 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. В полицию муниципалитета обратился местный житель. Он сообщил, что на мобильный телефон ему пришло смс-сообщение о списании 400 тысяч рублей с банковской карты.
Вскоре полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Апшеронска. Выяснилось, что мужчина получил незаконный доступ к чужой карте и воспользовался моментом.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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