На Кубани мужчина украл с чужой банковской карты 400 тысяч рублей

Краснодар . 12 марта — Новая Кубань. В полицию муниципалитета обратился местный житель. Он сообщил, что на мобильный телефон ему пришло смс-сообщение о списании 400 тысяч рублей с банковской карты.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Апшеронска . Выяснилось, что мужчина получил незаконный доступ к чужой карте и воспользовался моментом.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.