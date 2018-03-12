На Кубани пенсионера могут посадить за употребление «средства от бессонницы»

Краснодар . 12 марта — Новая Кубань. В доме 60-летнего жителя города Курганинск обнаружили газетные свертки с частями растений. От них исходил характерный для конопли запах. Изъятое вещество направили на экспертизу. Подтвердилось, что растение является наркосодержащим. Общая масса составила 150 граммов.

Хозяина дома задержали и доставили в отдел полиции. Сотрудникам 60-летний мужчина рассказал, что коноплю планировал употребить исключительно единолично в качестве средства от бессонницы.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. На время следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.