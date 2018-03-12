Осквернителей могил из Петербурга отправили в колонию

Признанные виновными в повреждении крестов и надгробий на Смоленском кладбище приговорены к реальным срокам в колонии и к ограничению свободы. Об этом в понедельник, 12 марта, «Ленте.ру» сообщила Дарья Лебедева , официальный представитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

На скамье подсудимых находились Олег Трофимов , Александр Аленичев, Павел Гостинецкий, а также двое несовершеннолетних.

По данным обвинения, 7 апреля прошлого года компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения устроила погром на Смоленском кладбище — ломали и валили могильные кресты, надгробия и ограды, в том числе забросали грязью памятник жертвам авикатастрофы Ту-154.

«Кроме того, доказано, что после кладбища компания направилась в торговый комплекс "Остров", где Трофимов отобрал у несовершеннолетнего покупателя куртку стоимостью 3 500 рублей, а потом на автобусной остановке избили двух граждан Йемена», — отметила Лебедева. Суд установил, что Трофимов уничтожил и повредил 34 надмогильных сооружения, остальные — по три-четыре надгробия или ограждения.