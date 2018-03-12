Бывшая глава краевого департамента СМИ предстанет перед судом в Краснодаре

Краснодар . 12 марта — Новая Кубань. Материалы уголовного дела в отношении Ольги Гороховой переданы в Ленинский районный суд Краснодара.

Оно было возбуждено в 2015 году. Вначале её подозревали в «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Нецелевом расходовании бюджетных средств».

Речь идет о госконтрактах. Имеют место быть несколько фактов.

Вначале департамент печати и средств массовой коммуникации, который возглавляла Горохова, заключил контракт о выпуске газет с «Периодикой Кубани». По техзаданию тираж должен был составлять не менее 130 тыс. экземпляров. По факту выпустили только 200.

Также в период с 2013 по 2014 годы департаментом были потрачены 31 млн рублей бюджетных денег. Контракт был заключен с радиокомпанией. По версии следствия оказанные услуги также не соответствовали техзаданию, а часть из них не относились к условиям госконтракта.

На время следствия Горохова вначале была взята под стражу, затем отпущена под домашний арест, в 2016 года меру пресечения в отношении нее изменили на подписку о невыезде.