В Приморье мужчину застрелили из ружья 

Задержан подозреваемый в убийстве.
В Тернейском районе обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.
«По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, подозреваемый скрывался в Красноармейском районе Приморского края. По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. В ходе выяснения отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый выстрелил из ружья в потерпевшего и убил его. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — говорится в сообщении.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.