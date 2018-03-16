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В Приморье мужчину застрелили из ружья
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В Приморье мужчину застрелили из ружья 

Prim.News 16 марта 2018
Фото: Vladnews.ru
Задержан подозреваемый в убийстве.
В Тернейском районе обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.
«По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, подозреваемый скрывался в Красноармейском районе Приморского края. По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. В ходе выяснения отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый выстрелил из ружья в потерпевшего и убил его. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — говорится в сообщении.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
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