В Приморье мужчину застрелили из ружья

В Тернейском районе обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.

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