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В Москве безопасность во время выборов президента РФ обеспечат более 17 тыс. силовиков
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В Москве безопасность во время выборов президента РФ обеспечат более 17 тыс. силовиков 

ТАСС 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 17 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, сотрудников ЧОП и дружинников будут обеспечивать безопасность в Москве в день выборов президента России 18 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17 тыс. сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей народных дружин и общественных формирований", — сказали в ГУ МВД по Москве.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов столичной полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.
"В период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак", — подчеркнули в московском главке МВД.
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