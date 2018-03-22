На Кубани водитель «Нивы» наехал на инспектора ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Вчера, 21 марта, в Щербиновском районе автоинспекторы, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль ВАЗ 21214.
После того, как полицейский потребовал предъявить документы, водитель Нивы попытался скрыться с места, сбив стража порядка.
Бросив автомобиль, вместе с пассажиром они попытались скрыться, однако сотрудники полиции районного отдела МВД России их задержали.
Автоинспектор с травмами доставлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.