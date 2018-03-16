Руководитель сельхозпредприятия, год не плативший зарплату работникам, пойдет под суд

фото freestockimages.ruРуководитель сельхозпредприятия, год не плативший зарплату работникам, пойдет под судРуководитель ООО «Заря» в Сергачском районе пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам предприятия. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.