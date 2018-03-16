Ещё
Руководитель сельхозпредприятия, год не плативший зарплату работникам, пойдет под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководитель сельхозпредприятия, год не плативший зарплату работникам, пойдет под суд 

Нижегородская правда 9 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото freestockimages.ruРуководитель сельхозпредприятия, год не плативший зарплату работникам, пойдет под судРуководитель ООО «Заря» в Сергачском районе пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам предприятия. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.
На предприятии была проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Сотрудники прокуратуры выяснили, что руководитель организации намеренно не выплатил работникам заработную плату в размере 1 млн 270 тысяч рублей за 2017 год. В отношении 54— летнего директора ООО «Заря» возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Задолженность по зарплате перед работниками предприятия погашена.
Нижегородская правда: последние новости
Александр Бочкарев проведет еще два месяца под домашним арестом В Павловском районе убили пенсионера из-за пощечины Молодой человек убил отчима за оскорбление матери
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе141
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»264
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской153
ЕС осудил строительство Крымского моста110
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури16
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение