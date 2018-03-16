Руководитель сельхозпредприятия, год не плативший зарплату работникам, пойдет под суд 

фото freestockimages.ruРуководитель сельхозпредприятия, год не плативший зарплату работникам, пойдет под судРуководитель ООО «Заря» в Сергачском районе пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам предприятия. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.
На предприятии была проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Сотрудники прокуратуры выяснили, что руководитель организации намеренно не выплатил работникам заработную плату в размере 1 млн 270 тысяч рублей за 2017 год. В отношении 54— летнего директора ООО «Заря» возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Задолженность по зарплате перед работниками предприятия погашена.