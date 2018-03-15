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Под Воронежем 93-летняя старушка отдала мошенникам 1 млн рублей
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Под Воронежем 93-летняя старушка отдала мошенникам 1 млн рублей 

Вести Воронеж 15 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
В залог бабушке оставили купюры «банка приколов». Ещё одна старушка стала жертвой мошенников в Воронежской области. В полицию Верхнехавского района обратилась 93-летняя пенсионерка, у которой забрали 1 млн рублей. Историю обмана рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону в четверг, 15 марта. Пенсионерка встретила незнакомых людей на улице, когда возвращалась из аптеки. Они разжалобили старушку, назвавшись беженцами, и напросились в гости — переодеться и оставить вещи. От хозяйки дома они узнали о сбережениях на её счете. Деньги бабушка копила на квартиру внуку. Узнав о накоплениях, гости предложили их удвоить. На следующий день доверчивая старушка сняла со счёта в банке все сбережения — 1 млн рублей. Она отдала деньги гостям, которые пообещали вернуть вдвойне через несколько дней. Бабушка почти неделю ждала перечислений на счёт. Когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Под матрасом у неё нашли шесть пачек с купюрами «банка приколов». Их оставили гости-аферисты. По факту обмана старушки полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ведётся розыск преступников.
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