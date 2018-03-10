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Египетский суд подтвердил смертный приговор в отношении 10 террористов
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Египетский суд подтвердил смертный приговор в отношении 10 террористов 

ТАСС 10 марта 2018
КАИР, 10 марта. /ТАСС/. Уголовный суд египетской провинции Гиза подтвердил приговор к смертной казни, вынесенный в отношении 10 человек, которые были признаны виновными в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщил в субботу представитель юридической инстанции.
По его словам, оглашенный ранее суровый вердикт был утвержден верховным муфтием страны. Еще пять радикалов, проходивших по тому же делу о создании террористической ячейки в районе Имбаба, приговорены судом к пожизненному тюремному заключению.
В обвинительном заключении отмечается, что подсудимые «сформировали незаконную организацию, целями которой были нападения на общественные здания, создание угрозы единству государства, совершение терактов, направленных против христиан и представителей вооруженных сил страны».
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