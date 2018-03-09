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Главный обвиняемый в терактах в Париже заговорил в суде
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Главный обвиняемый по делу о терактах в Париже 2015 года заговорил в суде 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Салах Абдеслам, который является главным фигурантом по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, впервые согласился ответить на вопросы судьи передает France Info.
Абдеслам заявил, что не требовал помощи у другого фигуранта дела, который обвиняется в том, что подвез его на следующий день после нападений. Также Абдеслам отметил, что 14 ноября его фотография не была распространена и не было известно, что он стал "врагом номер один".
Разговор судьи с Абдесламом продлился несколько минут.
Ранее сообщалось, что адвокату главного обвиняемого по делу о терактах в Париже поступило более 40 писем с угрозами.
13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек.
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