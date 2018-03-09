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МИД Египта сообщил об убийстве двух своих граждан в столице ЮАР
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МИД Египта сообщил об убийстве двух своих граждан в столице ЮАР 

РИА Новости 9 марта 2018
КАИР, 9 мар — РИА Новости. Двое граждан Египта были застрелены неизвестными в столице Южно-Африканской Республики Претории, сообщил в пятницу МИД АРЕ.
По данным посольства Египта в ЮАР, инцидент произошел 3 марта. Речь идет о двух египетских предпринимателях 20 и 32 двух лет, занимавшихся торговлей коврами и картинами. Оба были застрелены днем на улице в одном из районов Претории, куда прибыли для получения оплаты за товар.
Тела погибших были доставлены в Египет. «Посольство Египта обратилось 7 марта в МИД ЮАР с просьбой прояснить обстоятельства инцидента, а также сообщить результаты расследования», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Дипломаты обещают следить за расследованием, пока не будут пойманы преступники, виновные в убийстве египетских граждан.
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