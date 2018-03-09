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Сотни садистов и предателей работают в полиции США
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В американской полиции нашли садистов и предателей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Не менее 319 полицейских Нью-Йорка в период с 2011 по 2015 годы совершили серьезные преступления, но продолжили работать в органах правопорядка. Об этом со ссылкой на полученные редакцией секретные данные пишет издание BuzzFeed News.
Многие полицейские, упоминаемые в отчетах, позволяли себе лгать под присягой, жестоко избивать людей и даже воровать. Среди прочих правонарушений необоснованная стрельба по гражданам, подделка штрафных квитанций, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Так, один из полицейских даже чуть не застрелил невиновного человека. Другой сексуально домогался к сослуживцу, трогал его «ненадлежащим образом».
Любой из этих проступков мог привести к увольнению, но начальство предпочитало закрывать глаза на поведение своих подчиненных. Поэтому правонарушители продолжают патрулировать улицы, арестовывать людей и предъявлять им обвинения.
В то же время, журналисты указывают, что с 2011 по 2015 годы 777 полицейских были привлечены к ответственности за правонарушения, а 463 сотрудника ушли в отставку во время рассмотрения дисциплинарных дел.
В середине февраля американские полицейские застрелили 84-летнего ветерана. Пенсионер был не согласен с грозившим ему выселением и хотел совершить самоубийство. Прибывшие к ветерану служители правопорядка открыли огонь на поражение.
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