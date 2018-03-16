Девушка обокрала пенсионерку на 470 тыс. рублей на востоке Москвы

На востоке Москвы оперативники задержали 23-летнюю девушку, подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты 76-летней пенсионерки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В территориальный отдел полиции от женщины поступило заявление о краже банковской карты. По словам потерпевшей, с ее счета похитили 470 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские на улице Молостовых задержали подозреваемую — 23-летнюю родственницу потерпевшей. Установлено, что девушка периодически навещала пожилую женщину. В один из визитов, когда хозяйка отвлеклась, девушка незаметно взяла карту и в отделении банка похитила со счета деньги», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.