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Охранник Порошенко покончил с собой
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Охранник дома Порошенко покончил с собой на посту 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник полиции, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, совершил самоубийство, передает "Страна.ua" со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, старший сержант gолка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк "покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко". Инцидент произошел еще 23 февраля.
Как сообщают украинские СМИ, ранее Галасюк уже пытался совершить самоубийство. При этом полицейский продолжал выполнять служебные обязанности.
В правоохранительный органах подтвердили гибель Галасюка. По факту смерти старшего сержанта возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство").
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