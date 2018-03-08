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Из реки Амур выловили 26 пар человеческих кистей
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Из реки Амур выловили 26 пар человеческих кистей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В реке Амур обнаружили 52 человеческих кисти рук. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.
Фрагменты тел нашли рыбаки.
По данным источника, криминала нет. Сотрудники бюро судебно-медецинской экспертизы нарушили правила утилизации медицинских отходов, в результате чего отрубленные кисти оказались в реке.
Кисти рук отрубают в морге у неопознанных трупов, чтобы снять отпечатки пальцев и проверить по базе.
В России действует федеральный закон о медицинских отходах, согласно которому, они должны быть уничтожены или захоронены надлежащим образом в соответствии с санитарными правилами и нормами.
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