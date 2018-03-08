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Полиция Вены задержала подозреваемого в нападении в центре города
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Полиция Вены задержала подозреваемого в нападении в центре города 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Полиция Вены провела задержание подозреваемого в ножевых нападениях в центре города, в данный момент правоохранительные органы выясняют причастность арестованного к нападениям. Об этом сообщает официальный твиттер венской полиции.
"После нападения у Пратерштерн (Северный вокзал в Вене — "Газета.Ru") произведен арест. Полиция устанавливает причастность арестованного к нападениям", — сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что полиция Вены заявила об увеличении пострадавших после нападения в центре города.
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