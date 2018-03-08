Полиция Вены задержала подозреваемого в нападении в центре города 

Полиция Вены провела задержание подозреваемого в ножевых нападениях в центре города, в данный момент правоохранительные органы выясняют причастность арестованного к нападениям. Об этом сообщает официальный твиттер венской полиции.
"После нападения у Пратерштерн (Северный вокзал в Вене — "Газета.Ru") произведен арест. Полиция устанавливает причастность арестованного к нападениям", — сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что полиция Вены заявила об увеличении пострадавших после нападения в центре города.