Полиция Вены задержала подозреваемого в нападении в центре города

Ранее сообщалось, что полиция Вены заявила об увеличении пострадавших после нападения в центре города.

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