СК завел дело после крушения Ан‐26 в Сирии

Военными следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ан‐26 около сирийского аэропорта Хмеймим по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия», передает телеканал «360».

Об этом говорится на сайте СК России.

По данным следователей, самолет выполнял плановый полет на территории Сирии . В 500 метрах от аэропорта Хмеймим Ан-26 потерпел крушение, столкнувшись с землей.

Для расследования катастрофы создали оперативно-следственную группу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Днем 6 марта Ан-26 с 26 пассажирами и шестью членами экипажа на борту разбился при заходе на посадку в сирийский аэропорт. До взлетно-посадочной полосы воздушное судно не долетело около 500 метров. Все находящиеся на борту люди погибли.