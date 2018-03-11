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СК завел дело после крушения Ан‐26 в Сирии
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СК завел дело после крушения Ан‐26 в Сирии 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: riavrn.ru
Военными следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ан‐26 около сирийского аэропорта Хмеймим по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия», передает телеканал «360».
Об этом говорится на сайте СК России.
По данным следователей, самолет выполнял плановый полет на территории Сирии. В 500 метрах от аэропорта Хмеймим Ан-26 потерпел крушение, столкнувшись с землей.
Для расследования катастрофы создали оперативно-следственную группу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Днем 6 марта Ан-26 с 26 пассажирами и шестью членами экипажа на борту разбился при заходе на посадку в сирийский аэропорт. До взлетно-посадочной полосы воздушное судно не долетело около 500 метров. Все находящиеся на борту люди погибли.
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