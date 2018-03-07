Видео: как кубанские полицейские проверочную закупку проституток проводили

Краснодар . 7 марта — Новая Кубань. Полицейские проверили работу одной из местных саун. 24-летний молодой человек доставил сюда по заказу трех девушек в возрасте 19 и 28 лет.

По итогам проверочной закупки сотрудники задокументировали факт оказания интимных услуг за деньги. Девушки в нижнем белье попали в кадр видеокамеры, на которую осуществлялась оперативная съемка.

Трое представительниц данной сферы и их сутенер были задержаны с поличным в этой самой сауне. На кадрах зафиксировано, что при мужчине обнаружили денежные средства.

В отделе полиции одна из задержанных дала признательные показания на камеру.

— Я предоставляю интимные услуги. Секс, — Так ответила на вопросы сотрудника правоохранительных органов девушка.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщала, что были составлены административные материалы по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Занятие проституцией» и 6.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией».

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Проверочная закупка проводилась в рамках рейдовых мероприятий по предотвращению совершения подобных правонарушений.