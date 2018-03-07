Трое молодых кубанцев промышляли сливом бензина из чужих машин

Краснодар . 7 марта — Новая Кубань. Задержаны трое молодых людей в возрасте от 24 до 25 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. А развивались события в г. Белореченске в районе 3 часов ночи.

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования.

Они заметили странных молодых людей. С помощью шланга парни пытались слить в канистру топливо из бензобака одного из припаркованных вдоль дороги автомобилей.

Завидев сотрудников, молодые люди попытались скрыться на своей машине. Однако бойцы Росгвардии заблокировали транспортное средство.

Один из пассажиров спасался бегством. Молодой человек был задержан вместе с сообщниками.

При осмотре багажника их автомобиля внутри обнаружили несколько колонок и автомагнитол. Молодые люди не смогли пояснить, кому принадлежит имущество.

В итоге задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.