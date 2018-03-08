Сотрудник ФСИН признался в убийстве семьи в Крыму

Сотрудника ФСИН задержали по подозрению в жестоком убийстве семьи с ребенком в Крыму

Двенадцать дней полицейские и добровольцы искали пропавших членов семьи Ларьковых, которые ранним утром 23 февраля отправились из родного дома под Феодосией за новой машиной и как в воду канули. Фразеологизм оказался смертельно точным — в ночь на 7 марта оперативники задержали предполагаемого убийцу 32-летних супругов и их четырехлетней дочери, а спустя несколько часов водолазы обнаружили утопленную машину с телами, сообщила пресс-служба регионального управления СКР

По предварительным данным, Константин и Инна Ларьковы скопили 250 тысяч рублей и намеревались с доплатой поменять свой Chevrolet Lanos на другой автомобиль, но угодили в сети мошенников. Расправу над семьей, как уточняет со ссылкой на свои источники издание "Ясно", совершил действующий сотрудник местного управления ФСИН — из табельного оружия он расстрелял супругов, а иномарку столкнул в водоем в районе завода "Залив" Керчи , причем четырехлетняя Арина в тот момент еще была жива. Машину обнаружили на глубине 2,5 метра, на кадрах видно, как ее подняли из воды.

Судя по тому, что следователям удалось найти автомобиль, подозреваемый в убийстве 29-летний житель Керчи дал признательные показания. Ему грозит от восьми до 20 лет в местах, которые он недавно охранял, по статье "Убийство двух и более лиц".