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В результате стрельбы в США погиб полицейский
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В результате стрельбы в США погиб полицейский 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
В результате стрельбы в американском штате Миссури погиб сотрудник полиции, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что стрельба началась в тот момент, когда полицейские выехали к дому жителя региона, который сообщил о бытовом конфликте.
Также сообщается, что мужчина, открывший огонь, ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в американском городе Детройт мужчина застрелил свою подругу и двух других женщин, после чего в перестрелке ранил трёх сотрудников полиции.
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