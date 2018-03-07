В результате стрельбы в США погиб полицейский

В результате стрельбы в американском штате Миссури погиб сотрудник полиции, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что стрельба началась в тот момент, когда полицейские выехали к дому жителя региона, который сообщил о бытовом конфликте.

Также сообщается, что мужчина, открывший огонь, ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в американском городе Детройт мужчина застрелил свою подругу и двух других женщин, после чего в перестрелке ранил трёх сотрудников полиции.