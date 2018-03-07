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Пьяный хулиган из Хабаровского края заявил о заминировании объекта в Краснодаре
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Пьяный хулиган из Хабаровского края заявил о заминировании объекта в Краснодаре 

Новая Кубань 7 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 марта — Новая Кубань. Ложное сообщение об акте терроризма поступило в дежурную часть Комсомольска-на-Амуре. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина позвонил и сообщил, что на одной из объектов Краснодара заложено взрывное устройство.
Личность телефонного террориста была установлена. Ранее 29-летний житель Хабаровского края уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения.
Выяснилось, что мужчина был пьян и совершил поступок из хулиганских соображений.
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