Пьяный хулиган из Хабаровского края заявил о заминировании объекта в Краснодаре

Краснодар . 7 марта — Новая Кубань. Ложное сообщение об акте терроризма поступило в дежурную часть Комсомольска-на-Амуре . В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина позвонил и сообщил, что на одной из объектов Краснодара заложено взрывное устройство.

Личность телефонного террориста была установлена. Ранее 29-летний житель Хабаровского края уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения.

Выяснилось, что мужчина был пьян и совершил поступок из хулиганских соображений.