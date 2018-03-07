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В Азербайджане ликвидированы боевики, готовившие теракты
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В Азербайджане ликвидированы боевики, готовившие теракты 

РИА «ФедералПресс» 7 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
По словам сотрудника Службы госбезопасности тсраны, обезврежена террористическая группа «Хачмазский джамаат» (запрещена в РФ) во главе с гражданином Азербайджана Сабиром Арулла оглу Мамедовым. Лидеры группировки оказали вооруженное сопротивление оперативной группе СГБ и были уничтожены.
«ФедералПресс» ранее писал: Совфед РФ одобрил закон об ужесточении наказания за вербовку в ряды террористов. Теперь за подобные преступления последует наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до 700 тысяч рублей, либо пожизненное заключение.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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