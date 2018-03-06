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В Египте двенадцать наркоторговцев приговорили к смертной казни
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В Египте двенадцать наркоторговцев приговорили к смертной казни 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
КАИР, 6 мар — РИА Новости. Уголовный суд египетской провинции Красное море вынес окончательный смертный приговор в отношении 12 человек, обвиненных в контрабанде наркотиков, об этом со ссылкой на заявление суда сообщает портал издания «аль-Масри аль-Яум».
Среди приговоренных к высшей мере наказания семь граждан Египта и пять выходцев из Йемена.
По данным прокуратуры, «обвиненные были пойманы с поличным при контрабанде морем из Йемена в египетский порт Эль-Кусейр 113 килограмм героина».
Смертный приговор в отношении наркоторговцев был вынесен после получения согласия от верховного муфтия Египта, который, согласно местному законодательству, должен утверждать решения всех гражданских судов любой инстанции о смертной казни.
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