Ещё
Росгвардия задержала в Иванове мужчину, угрожавшего ножом пациентам поликлиники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росгвардия задержала в Иванове мужчину, угрожавшего ножом пациентам поликлиники 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ГТРК "Мурман"
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Иванове задержали местного жителя, который ножом угрожал расправой пациентам и персоналу поликлиники. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ивановской области.
"На пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение из поликлиники на улице Мальцева в Иванове о том, что неизвестный гражданин ведет себя агрессивно и размахивает предметом, похожим на нож. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который угрожал ножом и физической расправой пациентам и персоналу поликлиники", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, во время задержания мужчина оказал сопротивление. «Злоумышленник был передан полиции для разбирательства. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
Под Волгоградом третьи сутки ищут подростка, пропавшего в свой день рождения Житель Кургана оштрафован за оскорбление чувств верующих в соцсетях Прокурор попросила девять лет лишения свободы для главы "Мемориала" в Карелии
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России75
Отец Литвиненко назвал убийцу сына136
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля22
Россияне приготовились затянуть пояса384
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение