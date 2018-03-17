Подозреваемый в угрозе убийством житель Сергиевска задержан Росгвардией

Сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим Сергиевский район, поступила информация о том, что необходима их срочная помощь. Как сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области , инцидент произошел в доме по улице Сквозной. Незамедлительно патруль отправился на указанный адрес. По прибытии сотрудниками Росгвардии было замечено, что из дома выходил мужчина, который при виде служебной машины выбросил в снег что-то похожее на нож. 26-летний житель Сергиевска был тут же задержан.

Как оказалось, он был в гостях у друзей, где отдыхала и потерпевшая — жительница п. Сургут 1982 года рождения. Они стали ругаться, и задержанный стал угрожать убийством, схватив тот самый выкинутый нож. Дебошир был передан следственно-оперативной группе, которая прибыла на место происшествия. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».