Няню осудят в Краснодаре за убийство 9-месячного малыша

Напомним, 21 февраля 2017 года в полицию Краснодара с заявлением о пропаже ребёнка пришла гражданка Нигерии , студентка местного вуза. Позже с таким же заявлением обратилась и няня ребёнка. Выяснилось, что в последнее время мальчик жил дома у няня и она занималась его воспитанием.

25 февраля следователи осмотрели гараж, расположенный на территории дома, где проживала 33-летняя няня ребенка. В подвальном помещении обнаружили тело пропавшего мальчика, закопанное в землю и завернутое в полиэтиленовый пакет. Согласно данным судебно-медицинского исследования, ребенка задушили. Мотивом преступления стали неприязненные отношения между няней и матерью ребенка.

Обвиняемая своей вины не признает, но следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.