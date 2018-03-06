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Няню осудят в Краснодаре за убийство 9-месячного малыша
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Няню осудят в Краснодаре за убийство 9-месячного малыша 

АиФ — Юг 6 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Закончилось расследование уголовного дела против 34-летней женщины, обвиняемой в убийстве ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
Напомним, 21 февраля 2017 года в полицию Краснодара с заявлением о пропаже ребёнка пришла гражданка Нигерии, студентка местного вуза. Позже с таким же заявлением обратилась и няня ребёнка. Выяснилось, что в последнее время мальчик жил дома у няня и она занималась его воспитанием.
25 февраля следователи осмотрели гараж, расположенный на территории дома, где проживала 33-летняя няня ребенка. В подвальном помещении обнаружили тело пропавшего мальчика, закопанное в землю и завернутое в полиэтиленовый пакет. Согласно данным судебно-медицинского исследования, ребенка задушили. Мотивом преступления стали неприязненные отношения между няней и матерью ребенка.
Обвиняемая своей вины не признает, но следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.
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