Следственный комитет прокомментировал нападение на судебного пристава в Краснодаре 

Краснодар. 6 марта — Новая Кубань. В краевой столице должник наехал на автомобиле на судебного пристава-исполнителя, когда тот составлял документы на арест автомобиля. Как сообщали в пресс-службе УФССП по краю, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
*В Краснодаре разъяренный должник пытался сбить на автомобиле судебного пристава
В СУ СКР по Краснодарскому краю эту информацию подтвердили. По данным ведомства, инцидент произошел ровно месяц назад. — 6 февраля 2018 года судебный пристав-исполнитель прибыл к домовладению мужчины, являющегося должником, по улице Степана Разина. Местный житель, выйдя на улицу, высказал оскорбления в адрес представителя власти, после чего сел в принадлежащий ему автомобиль марки Huyndai и совершил наезд на ногу последнего, — говорится в официальном сообщении. В отношении 43-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).